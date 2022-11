POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Veranstaltungsreihe Crash Kurs NRW startet wieder

Recklinghausen (ots) - Bottrop Am Freitag oder Samstag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Erdgeschosswohnung an der Hovermannstraße. Über ein Fenster gelangten sie in das Gebäude und nahmen Schmuck mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Castrop-Rauxel Zwischen Freitagnachmittag und Samstag, kurz nach Mitternacht, hebelten Unbekannte eine Wohnungstür am Lambertusplatz auf. Die Täter durchsuchten die ...

mehr