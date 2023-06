Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisiert zur Arbeitsstelle gefahren

Aldenhoven (ots)

Aldenhoven - Am Freitagmittag erschien ein 52 Jahre alter Mann aus Erkelenz deutlich alkoholisiert bei seiner Arbeitsstätte in Aldenhoven. Kollegen bemerkten den Zustand des Mannes und informierten die Polizei, denn schließlich war der Erkelenzer unmittelbar zuvor mit seinem eigenen Pkw angereist. Die Behauptung, von einer anderen Person zur Arbeit gefahren worden zu sein, ließ sich schnell widerlegen, und schließlich gab der 52-Jährige zu, tatsächlich selbst am Steuer gesessen zu haben.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 3 Promille, weshalb die eingesetzten Polizeibeamten den Mann zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus brachten. Das Ergebnis dieser Probe soll im weiteren Verlauf des Verfahrens Aufschluss über die Verkehrstüchtigkeit des Fahrers zur Tatzeit liefern. Ihm wird eine Trunkenheitsfahrt vorgeworfen, wobei es sich um eine Straftat nach dem Straßenverkehrsgesetz handelt.

Das Führen jeglicher Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum wurde ihm untersagt.

