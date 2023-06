Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung. Insgesamt fünf beschädigte Pkw.

Düren (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Dürener nach ersten polizeilichen Erkenntnissen mit seinem Pkw Fiat Panda die Valencienner Straße und bog von dort in die Schillingsstraße ein. Laut der Aussage einer Zeugin hat er dazu bereits an dieser Einmündung ein merkwürdiges Wendemanöver vollzogen. Nach ca. 20 Metern kam er in der Schillingsstraße nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf den Bordstein des angrenzenden Gehweges und kollidierte dort mit einem Mast sowie zwei Betonpollern. Anschließend setzte er seine Fahrt unvermindert auf der Schillingsstraße in Schlangenlinien fort. Nach weiteren ca. 50 Metern geriet er erneut nach rechts, wo er den Außenspiegel eines geparkten Renault Twingo berührte und diesen dabei zerstörte. Unmittelbar im Anschluss kollidierte er mit dem Heck eines vor dem Twingo geparkten Hyundai. Durch die Wucht dieses Aufpralls kippte der Fiat um, wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und blieb auf der Fahrerseite liegen. Hierdurch wurde der Fahrzeugführer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der Aufprall auf den Hyundai war derart heftig, dass dieser wiederum auf einen davor geparkten Pkw Citroen geschoben wurde, welcher letztlich noch auf einen Peugeot auffuhr. An allen fünf Fahrzeugen, dem Mast und den Betonpollern entstand teils erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Da vor Ort Anhaltpunkte vorlagen, dass der Unfallverursacher sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol geführt hatte wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, wenden sich bitte an die Polizei Düren unter 02421-949-0.

