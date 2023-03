Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Gewerbeeinbrüchen

Bad Segeberg (ots)

In den letzten Tagen ist es zu mehreren Einbrüchen in Gewerbe- bzw. Lagergebäude gekommen, zu denen die Kriminalpolizei Pinneberg nach Zeugen sucht.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen Unbekannte auf ein Firmengelände in der Pinnauallee in Uetersen, Ecke Bahnstraße, ein und stahlen mehrere Erd- und Hochspannungskabel.

Mehrere elektrische Werkzeuge wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Tangstedter Chaussee in Rellingen aus der Lagerhalle einer Spedition entwendet.

In der Ellerbeker Waldhofstraße kam es in derselben Nacht zum Einbruch in eine Lagerhalle eines Metallverarbeitungsbetriebs, bei dem Messing- und Kupferstangen durch die Täter abtransportiert wurden.

In der Quickborner Pascalstraße löste um 21:41 Uhr am Montagabend die Alarmanlage eines Autohauses aus, nachdem die Tür zu einem Reifenlager geöffnet worden war. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ließ sich noch nicht feststellen, ob etwas gestohlen wurde.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg haben die Ermittlungen übernommen und suchen Zeugen, die an den Tatorten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter 04101 2020 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell