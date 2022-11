Polizei Paderborn

POL-PB: Brand an einem Einfamilienhaus am frühen Montagnachmittag

33104 Schloss Neuhaus (ots)

33104 Paderborn. Schloss-Neuhaus, Nettelbeckstraße Montag, 21.11.2022, 14:15 Uhr

An einem Einfamilienhaus in der Nettelbeckstraße kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand. An der Gebäuderückseite brach im Bereich von Mülltonnen ein Brand aus, durch den der daneben befindliche Wintergarten, die Hausfassade und Teile des Dachstuhls beschädigt wurden. Weiterhin gingen mehrere Fensterscheiben zu Bruch. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Gebäude, so dass niemand verletzt wurde. Der Brand wurde durch Nachbarn festgestellt, die die Feuerwehr alarmierten, nachdem auf Klingeln niemand öffnete. Der Gesamtsachschaden wird auf mindestens 15 000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Paderborn nahm die Ermittlungen auf, ein Strafverfahren wegen Brandstiftung gegen unbekannt wurde eingeleitet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

