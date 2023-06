POL-DN: Unter Alkoholeinfluss gegen Leitplanke gefahren - Autofahrerin verletzt sich leicht

Jülich (ots) - Am Samstag, den 03. Juni 2023, kam es auf dem Handwerkermarkt in Jülich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar und einem Mann, der in einer größeren Personengruppe unterwegs war. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen für den Vorfall. Gegen 13:00 Uhr war das Paar ...

mehr