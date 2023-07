Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 22.07.2023

Delmenhorst (ots)

1. Ganderkesee: Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer in Stenum

Am Freitag, 21.07.2023, gegen 16:10 Uhr beabsichtigte ein 56-jähriger Fahrzeugführer aus Ganderkesee mit seinem Volvo in Stenum auf den Dorfring einzubiegen. Dabei übersah er zwei von rechtskommende und vorfahrtsberechtigte E-Bike-Fahrer. Durch den Zusammenstoß wird der 52-jähriger Radfahrer ebenfalls aus Ganderkesee leicht verletzt. Am E-Bike seiner Frau entsteht glücklicherweise nur geringer Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 550,- EUR geschätzt.

2. Hude: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrzeugführer

Am Freitag, 21.07.2023, gegen 17:25 befuhr ein 22-jähriger Ganderkeseer mit seinem Fiat die Linteler Straße. Nach einer Rechtskurve verlor der 22-Jährige die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort frontal gegen einen Baum. Durch den Verkehrsunfall wurde der alleinbeteiligte Fahrzeugführer schwer verletzt und zwecks weiterer Behandlung einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Am Pkw entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe insgesamt wird auf ca. 5.500,- EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell