Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen, 11. April, auf der Soester Straße Ecke Marker Allee wurden zwei Personen leicht verletzt.

Eine 18-Jährige war gegen 8.30 Uhr in einem Seat auf der Soester Straße in Fahrtrichtung Norden unterwegs und wollte nach links in die Marker Allee abbiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierte die Frau aus Welver mit einem Skoda, der auf der Soester Straße in Fahrtrichtung Süden fuhr.

Die Seat-Fahrerin und der 32 Jahre alte Skoda-Fahrer aus Hamm verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Beide wurden dort ambulant behandelt.

Der Sachschaden wird auf etwa 11.500 Euro geschätzt.

Der Seat als auch der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.(hr)

