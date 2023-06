Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch während der Öffnungszeit

Wenden (ots)

Nachdem bereits am 06. Juni während der Geschäftszeit ein Einbruch in das Büro eines Discounters in der Hauptstraße durch das Personal verhindert werden konnte (wir berichteten), führte vermutlich eine ähnliche Vorgehensweise einige Tage später im gleichen Discounter zum Erfolg. Bislang unbekannte Täter hebelten vom Verkaufsraum die Tür zum Büro auf. Hier verschafften sie sich Zugang zu einem Tresor, aus dem ein Betrag im oberen dreistelligen Eurobereich entwendet wurde. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag (09.06.2023, 17:30 Uhr) und Samstag (10.06.2023, 14:00 Uhr). Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gehen die Ermittler davon aus, dass die Tat erneut während der Öffnungszeiten stattgefunden haben muss. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Siehe hierzu Pressebericht vom 07.06.2023

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell