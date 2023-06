Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: PKW landet beim Einparken im Schaufenster

Finnentrop (ots)

Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich entstand bei dem Versuch, ein Auto vor einem Bekleidungsgeschäft in der Serkenroder Straße einzuparken. Ein 63-jähriger Autofahrer aus dem Raum Hilchenbach war am Donnerstag (15.06.2023) gegen 11.15 Uhr mit seinem Fahrzeug frontal in das Schaufenster des Geschäftes gefahren, da er vermutlich das Gas- und Bremspedal falsch bediente.

