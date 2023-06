Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer nach Auffahrunfall leicht verletzt

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch (14.06.2023) um 15:30 Uhr auf der Straße "Zur Wilhelmshöhe" in Grevenbrück. Ein Motorradfahrer (45) fuhr auf das Auto einer 58-Jährigen auf, als diese im Bereich der Einmündung "Lomke" vor dem beabsichtigten Abbiegen die Geschwindigkeit reduzierte. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 45-Jährige leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im oberen vierstelligen Eurobereich. Das Motorrad wurde durch eine Fachfirma abgeschleppt.

