Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwer verletzter Kradfahrer nach Verkehrsunfall

Olpe (ots)

Olpe. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 13.06.2023 gegen 18:10 Uhr im Bereich der Kreisstraße 18 in Olpe-Fahlenscheid. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 27 jähriger Kradfahrer aus Kreuztal die oben genannte Straße, aus Richtung Kruberg kommend, in Fahrtrichtung Bundesstraße 55. In einer Linkskurve kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte dort. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell