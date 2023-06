POL-OE: Autofahrer am frühen Nachmittag alkoholisiert

Attendorn (ots) - Am Freitag (09.06.2023) verlor die Fahrerin eines Pedelecs um 12.45 Uhr aus bislang unbekannter Ursache auf dem Waldenburger Weg die Kontrolle über ihr Zweirad. Die 61-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Pedelec entstand nur leichter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle ...

