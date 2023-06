Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Radfahrer betrunken unterwegs - Polizeibeamtin angegriffen

Mannheim (ots)

Am Freitagabend, gegen 18:15 Uhr, kam es im Bereich des Exerzierplatzes aus unerklärlichen Gründen zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem Radfahrer und einer Radfahrerin. Eine Polizeibeamtin, welche privat unterwegs war, erkannte die Situation, versetzte sich in den Dienst und wollte den Streit schlichten. Nachdem die Beamtin sich als solche zu erkennen gab, schlug der 39-jährige Radfahrer dieser unvermittelt mit der Hand gegen den Hals. Drei weitere Passanten, welche die Situation zu schlichten versuchten, wurden ebenfalls mit Faustschlägen angegriffen. Alle vier Geschädigten wurden leicht verletzt. Durch eine eintreffende Polizeistreife konnte der Beschuldigte widerstandslos festgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Unbeteiligte Zeugen gaben an, dass der Mann zuvor bereits durch seine unsichere Fahrweise (Schlangenlinien) aufgefallen war. Im Anschluss wurde der 39-Jährige zum Revier verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Körperverletzung und tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

