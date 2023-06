POL-MA: Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis): Stromausfall im Stadtgebiet; PM Nr. 2

Heidelberg (ots) - Am Donnerstag fuhr ein 18-Jähriger um kurz vor 21 Uhr mit seinem Motorrad auf dem Kohlhöfer Weg in Richtung Chaisenweg. Als er einem auf der Fahrbahn liegenden Werkzeugteil auswich, geriet er auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm ein Radfahrer entgegen. Nach ersten Erkenntnissen versuchten beide einen Zusammenstoß zu vermeiden und kamen so zu Fall. ...

mehr