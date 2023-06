Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungseinbruch in Möllmicke

Wenden (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Schubertstraße am Donnerstag (15.06.2023) in ein Mehrfamilienhaus ein. Durch das Aufhebeln der Wohnungstür verschafften sie sich zwischen 11.30 Uhr und 14.10 Uhr Zugang zu einer der Wohnungen. Aus der Wohnung entwendeten die Täter einen kompletten Tresor. Im Tresor befanden sich Bargeld und Schmuck mit einem Beutewert im fünfstelligen Eurobereich sowie diverse Ausweispapiere. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell