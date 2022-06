Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Donnerstagvormittag (23.06.2022) kam es gegen 10:30 Uhr an einer Ampelanlage nahe des Bahnhofs zu einem Verkehrsunfall. Eine 61-jährige Cuxhavenerin befuhr mit ihrem PKW die Konrad-Adenauer-Allee in Richtung Meyerstraße als vor ihr unvermittelt ein Fußgänger auf die Fahrbahn trat. Einen Zusammenstoß konnte Sie nicht mehr verhindern. Der 22-jährige Fußgänger aus Cuxhaven verletzte sich durch Unfall schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es kurzfristig zu starken Verkehrsbehinderungen.

