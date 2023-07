POL-DU: Vermisste Person wohlbehalten angetroffen

Duisburg (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag (21. Juli, gegen 2:40 Uhr) zwei Heuballen im Bereich der Bockumer Straße / An der Bastei angezündet. Die Ballen wurden vermutlich vom Feld auf den daneben liegenden Feldweg gerollt und dort in Brand gesteckt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen ...

mehr