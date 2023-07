Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen-Dachtel: Insassen eines weißen VW als Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (09.07.2023) kam es gegen 21:15 Uhr im Lerchenweg in Dachtel zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei in diesem Zusammenhang noch die Insassen eines weißen VW als Zeugen sucht. Aus noch ungeklärter Ursache verlor ein bislang unbekannter E-Bike-Lenker, der von der Vogelsangstraße nach links in den Lerchenweg einbog, die Kontrolle über sein Zweirad und prallte gegen ein geparktes Fahrzeug. Hierbei verursachte er einen Sachschaden von rund 1.500 Euro. Durch die Kollision stürzte der unbekannte Zweiradlenker zu Boden und erlitt eine blutende Verletzung im Gesichtsbereich. Zwei Anwohner kamen dem E-Bike-Lenker zu Hilfe, dieser setzte sich jedoch daraufhin sofort wieder auf sein Zweirad und fuhr unerlaubt davon. Ein Anwohner versuchte dem E-Bike-Lenker, bei dem es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann gehandelt haben soll und der eine Sportbrille sowie einen Fahrradhelm und einen grauen Rucksack trug, zu folgen, verlor ihn aber in Aidlingen aus den Augen. Der unbekannte E-Bike-Fahrer soll bei seiner Flucht in Deufringen einem weißen Golf in der Nähe des Friedhofs die Vorfahrt genommen haben. Dieser folgte ebenfalls zwischenzeitlich dem Zweiradlenker mit eingeschalteter Warnblinkanlage. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht weitere Zeugen und insbesondere die Insassen des weißen VW Golf und bitte diese, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell