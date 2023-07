Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Brand durch unsachgemäß entsorgte Grillkohle

Ludwigsburg (ots)

Wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt das Polizeirevier Herrenberg gegen einen 18-Jährigen, der am Sonntag (09.07.2023) in der Kalkofenstraße in Herrenberg Reste der Grillkohle vom Vorabend in einer Restmülltonne entsorgte. Mutmaßlich durch die noch nicht vollständig erloschene Kohle geriet die in einem Carport stehende Mülltonne in Brand, wodurch auch zwei weitere Mülltonnen beschädigt wurden. Der Sachschaden wir auf rund 150 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Herrenberg war mit 18 Wehrleuten und fünf Fahrzeuge vor Ort, um das Feuer zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell