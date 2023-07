Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigsburg (ots)

Ein Auffahrunfall forderte am Sonntag (09.07.2023) gegen 15:30 Uhr in Böblingen eine leichtverletzte Person sowie knapp 5.000 Euro Sachschaden. Ein 23-Jähriger befuhr mit seinem Smart die Schönaicher Straße und stoppte an einer roten Ampel. Die hinter ihm fahrende 49-jährige Lenkerin eines VW Sharan erkannte dies zu spät und fuhr auf den Smart auf. Der 23-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Sachschäden belaufen sich auf etwa 2.500 Euro am Smart und rund 2.000 Euro an dem VW. Da bei der 49-Jährigen Anzeichen auf Alkoholeinfluss festzustellen waren, wurde mit ihr ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dabei wurde eine Atemalkoholkonzentration von über 2,5 Promille gemessen. Die 49-Jährige musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

