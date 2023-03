Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Laubenheim - Fahrrad gegen vorbeifahrenden Bus geworfen

Mainz (ots)

Am gestrigen Dienstagmittag gegen 13:00 Uhr hat ein offensichtlich wutentbrannter Mann in der Oppenheimer Straße in Mainz-Laubenheim sein Fahrrad gegen einen vorbeifahrenden Bus der Linie 80 geworfen. Vermutlich wollte der bisher unbekannte Mann mit dem Bus, dessen Route von Laubenheim in Richtung Mainzer Innenstadt führt, mitfahren. Allerdings wartete er an der seit ungefähr einem Jahr stillgelegten Bushaltestelle "Oppenheimer Straße" vor dem dortigen Rewe-Markt. Aufgrund von andauernden Bauarbeiten kann die Haltestelle von Bussen nicht angefahren werden und wurde daher in Richtung Ortsausgang Laubenheim vorverlegt. Als der Busfahrer den alten Standort der Haltestelle passierte, konnte er noch sehen, dass der Mann sein Fahrrad anhob und es gegen den Bus warf, welcher zu diesem Zeitpunkt mit ungefähr 30 Personen besetzt war. Da sich der Bus noch in Fahrt befand und trotz geringer Geschwindigkeit nicht rechtzeitig abgebremst werden konnte, wurde das Fahrrad überrollt. Es entstand Sachschaden sowohl am Fahrrad als auch am Bus. Verletzt wurde niemand. Der Täter entfernte sich nach dem Vorfall von der Örtlichkeit und ließ das Fahrrad zurück. Das Rad wurde im Rahmen der Ermittlungen sichergestellt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: -25 bis 30 Jahre alt -1,80 m groß -schlanke Statur -Schnurbart -dunkle längere Haare, bedeckt mit einer Baseballkappe -dunkle Kleidung Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

