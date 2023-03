Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Heidesheim am Rhein, Einsturz eines Wohnhauses

Heidesheim am Rhein (ots)

Am Dienstag den 28.03.2023 kam es gegen kurz nach 10:00 Uhr in Heidesheim am Rhein zum Einsturz eines Einfamilienhauses in Folge einer Explosion. Im Bereich vor dem Haus, der Zweigstraße Höhe Hausnummer 7, fanden zum Zeitpunkt des Einsturzes Bauarbeiten auf der Straße statt.

In Folge der Explosion wurden ein 25- sowie 42-jähriger Bauarbeiter leicht verletzt. Sie wurden durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

In dem Gebäude befand sich zum Zeitpunkt des Einsturzes eine Person, der 70-jährige Bewohner des Hauses. Er konnte durch die Feuerwehr gegen 11:30 Uhr aus den Trümmern gerettet werden. Der Mann war ansprechbar und befand sich offenbar in einer Art Hohlraum.Er wurde im Anschluss ebenfalls durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Einsatzleitung der Ingelheimer Feuerwehr wurde rund um den Ereignisort ein Gefahrenbereich festgelegt, durch Einsatzkräfte der Polizei die Bewohner angrenzender Gebäude evakuiert, die Straßen rund um den Ereignisort weiträumig gesperrt.

Anwohner, die nicht bei Bekannten oder Verwandten unterkamen, wurden durch den medizinischen Rettungsschutz im Gebäude der AWO Heidesheim medizinisch, sowie mit Essen und Getränken versorgt.

Da ein Austritt von Gas als Ursache der Explosion nicht ausgeschlossen werden konnte, führte die Feuerwehr vor Ort Messungen durch. Durch den örtlichen Versorger wurde zudem die Gasversorgung in der Zweigstraße vorsorglich und kurzzeitig unterbrochen. Nach Abschluss der Messungen und Ausschluss weiterer Gefahren für die Bevölkerung konnte die Anwohner gegen 15:20 Uhr wieder zurück in ihre Häuser.

Die Mainzer Kriminalpolizei führte im Anschluss eine Beweis- und Spurensuche durch, um möglichen Ursachen der Explosion und des Einsturzes zu ermitteln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell