Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sachbeschädigung an Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Mainz-Gonsenheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 21./22.03.23 sowie am vergangenen Wochenende Samstag auf Sonntag 25./26.03.23 wurden in der Canisiusstraße in Mainz-Gonsenheim vier Pkw verkratzt und vermutlich durch einen Tritt beschädigt. Sachdienliche Hinweise werden an die zuständige Polizeiinspektion 2 unter 06131 / 65-4210 oder die online-Wache über www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ erbeten

