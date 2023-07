POL-OG: Lahr - Einbruch verhindert

Offenburg (ots) - Über ein offen stehendes Fenster stieg am frühen Freitagmorgen gegen 1:30 Uhr ein bislang unbekannter Mann in eine Wohnung in der Hermannstraße ein. Da die Bewohner wach wurden und den Eindringling laut angeschrien haben, ergriff er die Flucht. Entwendet wurde nichts. Hinweise erbitten die Ermittler des Polizeireviers Offenburg unter der Rufnummer 0781 21-2200. /ag Rückfragen bitte an: ...

