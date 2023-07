Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, B 28 - Kurios

Appenweier, B 28 (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verlor am Donnerstagnachmittag kurz nach 16 Uhr in Fahrtrichtung Oberkirch auf der B 28 ein ungefähr 2 auf 1 Meter großes Couchteil. Grund hierfür dürfte eine mangelnde Sicherung der Fracht gewesen sein. Ein nachfolgender 32 Jahre alter Fahrer eines Ford Fiesta gelang es noch dem herabfallenden Teil auszuweichen und bremste hierbei stark ab. Der hinter ihm fahrende 65 Jahre alte Fahrer eines Opel Mocca erkannte dies zu spät und fuhr auf den Ford auf. Beide Autofahrer, wie auch die 50-Jährige Beifahrerin im Opel wurden beim Unfall verletzt und mussten zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An beiden Autos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro. Die Ermittler des Polizeipostens Appenweier sind nun auf der Suche nach dem bislang unbekannten Transporteur der Couch und bitten um Hinweise unter der Rufnummer 07805 9157-0. /ag

