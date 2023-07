POL-DU: Dellviertel: Mit Krankenfahrstuhl ins Gleisbett gestürzt - 83-Jährige verletzt

Duisburg (ots) - Möglicherweise um ihm eine Lektion zu erteilen, sollen zwei Männer (29 und 46) in der Nacht zu Sonntag (23. Juli) einen 17-Jährigen attackiert haben. Der Jugendliche soll Freitagmorgen (21. Juli) in deren Friseursalon in Hochfeld eingebrochen sein. Der Polizeieinsatz im Detail: Mehrere Streifenwagen sind in der Nacht zu Sonntag (23. Juli, gegen 1:45 ...

mehr