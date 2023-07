Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Gewaltsame Auseinandersetzung - 17-Jähriger nach Einbruch in Untersuchungshaft

Duisburg (ots)

Möglicherweise um ihm eine Lektion zu erteilen, sollen zwei Männer (29 und 46) in der Nacht zu Sonntag (23. Juli) einen 17-Jährigen attackiert haben. Der Jugendliche soll Freitagmorgen (21. Juli) in deren Friseursalon in Hochfeld eingebrochen sein.

Der Polizeieinsatz im Detail:

Mehrere Streifenwagen sind in der Nacht zu Sonntag (23. Juli, gegen 1:45 Uhr) zur Charlottenstraße / Ecke Heerstraße ausgerückt. Dort meldete ein Anrufer eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Autofahrern. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei Männer im Alter von 29 und 46 Jahren und den 17-Jährigen sowie weitere Zeugen.

Der junge Mann war gemeinsam mit Freunden in einem Audi auf der Abfahrt der L60 unterwegs, als neben ihm das Fahrzeug der beiden Kontrahenten gehalten haben soll. Laut Zeugenangaben attackierte das Duo dann den 17-Jährigen mit einem Baseballschläger. Dabei sollen die Angreifer auch auf die Windschutzscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen haben. Polizisten nahmen den 29 und den 46-Jährigen vorläufig fest. Ein Rettungswagen brachte den 17-Jährigen in ein Krankenhaus.

Bei der Vernehmung der beiden mutmaßlichen Angreifer stellte sich heraus, dass der 17-Jährige wenige Tage zuvor in einen Friseursalon auf der Heerstraße eingebrochen sein soll. Anhand von Videoaufzeichnungen haben das Duo den jungen Mann erkannt und als Tatverdächtigen identifiziert. Möglicherweise um ihm eine Lektion zu erteilen, haben sie den Jugendlichen angegriffen.

Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung auf der Charlottenstraße. Gleichzeitig läuft gegen den 29 und den 46-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Sie kamen wieder auf freien Fuß. Der 17-Jährige konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Polizisten nahmen ihn wegen des Verdachts des Einbruchs vorläufig fest. Am heutigen Tag kam er vor einen Haftrichter, der einen Haftbefehl erließ.

In Zusammenhang mit dem Angriff warnt die Polizei vor Selbstjustiz. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige sollte man in jedem Fall der Polizei mitteilen und auf eigene Ermittlungen verzichten. Selbstjustiz kann neben strafrechtlichen Konsequenzen auch enorme gesundheitliche Schäden mit sich bringen.

