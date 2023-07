Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Bisher Unbekannte gehen drei Autos an

Vlotho (ots)

(jd) Samstag (29.7.) bemerkte ein 41-jähriger Vlothoer gegen 11.00 Uhr, dass sein Skoda-Firmenfahrzeug Beschädigungen aufwies. Das Fahrzeug hatte er am Vorabend gegen 23.30 Uhr an der Solterbergstraße in Fahrtrichtung Detmolder Straße abgestellt. Ein roter Lackstreifen verlief über den hinteren rechten Stoßfänger, die beiden Türen, den vorderen rechten Kotflügel bis hin zur Motorhaube. Zwei weitere Fahrzeuge, die unmittelbar vor dem Skoda parkten, wiesen ähnliche Beschädigungen, verursacht durch rote Lackfarbe, auf. Bei den diesen Fahrzeugen handelt es sich um zwei Pkw der Marke Volkswagen, einer gehört dem 41-Jährigen, der andere einer 27-jährigen Vlothoerin. Pro Fahrzeug wird der Sachschaden auf je 2000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zu Samstag an der Solterbergstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

