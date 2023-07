Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Motorrad und Auto prallen zusammen

Hiddenhausen (ots)

(jd) Am Freitag (28.7.) ereignete sich an der Kreuzung Siemensstraße / Industriestraße um 13.38 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Engeranerin fuhr mit ihrem Renault auf der Industriestraße in Richtung Boschstraße. An der Kreuzung zur Siemensstraße bog sie nach links ab. Zeitgleich bog jedoch ein 39-jähriger Mann aus Bünde mit seinem Motorrad von der Boschstraße in die Industriestraße ab. Der vorfahrtsberechtigte Bünder versuchte zwar noch, seine Kawasaki abzubremsen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Er wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 8.000 Euro.

