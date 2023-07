Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Rollerfahrer stürzt ohne Fremdeinwirkung- Kontrolle über Fahrzeug verloren

Enger (ots)

(sls) In Enger wurde ein 20-jähriger Rollerfahrer nach einem Sturz auf die Fahrbahn am Donnerstagabend (27.7.) schwer verletzt. Der junge Fahrer aus Enger befand sich gegen 18.35 Uhr auf der Dreyener Straße und wollte nach dem Kreuzungsbereich mit der Meller Straße gerade aus auf der Hücker Straße weiterfahren. Kurz nach Passieren der Kreuzung verlor der 20-Jährige aufgrund von Nässe die Kontrolle über seinen Roller (Piaggio) und schleuderte in den anliegenden Straßengraben. Hierbei wurde der Fahrer schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Bielefeld gebracht werden. Der Roller war nach dem Sturz nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Familienangehörigen von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt.

