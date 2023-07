Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrskontrolle - 42-jährige Bielefelderin leistet Widerstand

Herford (ots)

(jd) Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford am Dienstag (25.7.) gegen 20.11 Uhr einen VW auf der Bielefelder Straße an. Während die Beamten den 46-jährigen Fahrzeugführer aus Bielefeld kontrollierten, mischte sich die 42-jährige Ehefrau des Fahrers mehrfach in das Geschehen ein und störte die polizeilichen Maßnahmen erheblich. Nachdem sie sich mehrfach den Anordnungen der Beamten widersetzte, wurde ihr ein Platzverweis erteilt. Auch diesem kam sie nicht nach, sodass die Frau bis zur Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in den Streifenwagen der Beamten verbleiben sollte. Sie leistete auch hier Widerstand. Gegen die 42-Jährige wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Nach Beendigung der Verkehrskontrolle wurden beide Personen vor Ort entlassen.

