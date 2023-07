Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wildunfall - Motorradfahrer stößt mit Reh zusammen

Bild-Infos

Download

Rödinghausen (ots)

(jd) Ein 20-jähriger Mann aus Rödinghausen fuhr gestern (25.7.), um 23.00 Uhr mit seiner Motorrad auf dem Sachsenweg in Richtung Bünder Straße. Wenige hundert Meter hinter der Einmündung der Westkilverstraße lief aus einem auf der rechten Straßenseite angrenzenden Feld ein Reh auf die Straße. Der Motorradfahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem Reh. Durch die starke Wucht des Aufpralls stürzte der 20-Jährige mit seinem Motorrad der Marke Yamaha auf die Fahrbahn. Dabei wurde der Mann schwer verletzt. Er wurde vor Ort notärztlich versorgt und dann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Reh wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass es an der Unfallstelle verstarb. Der zuständige Jagdpächter kümmerte sich um den Abtransport des verstorbenen Tieres. Der Sachschaden liegt bei rund 3000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell