Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahren unter Alkoholeinfluss - Aufmerksame Zeugin verständigt Polizei

Hiddenhausen/Herford (ots)

(jd) Eine aufmerksame Zeugin bemerkte Sonntag (23.7.) am frühen Abend gegen 17.43 Uhr einen Opel, der auf der Herforder Straße in Schlangenlinien fuhr und mehrfach gegen den Bordstein stieß. Die Frau informierte die Polizei über das in Richtung Herford fahrende Auto. Die Beamten fuhren zu der von der Zeugin benannten Adresse und im weiteren Verlauf, in der Goebenstraße in Herford, hielt das Auto an. Der Fahrer verhielt sich den Beamten gegenüber unkooperativ und zeigte deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum. Die Beamten brachten den Mann, bei dem es sich um einen 30-Jährigen aus Wandlitz handelt, zur Herforder Wache. Hier wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein, den der Mann bei sich trug, wies Fälschungsmerkmale auf, sodass dieser sichergestellt wurde. Das Führen fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge wurde untersagt. Da der Mann keinen Eigentumsnachweis über den Opel erbringen konnte, wurde auch dieser sichergestellt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 30-Jährige vor Ort entlassen. Er muss sich nun unter anderem wegen Urkundenfälschung und Trunkenheit im Verkehr verantworten.

