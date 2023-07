Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - VW-Fahrerin gerät in den Gegenverkehr

Bünde (ots)

(jd) Am Montag (24.7.) fuhr eine 74-jährige Autofahrerin aus Weinheim mit ihrem VW auf der Hansastraße. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache geriet sie mit ihrem Fahrzeug in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihr zeitgleich ein 33-jähriger Löhner mit seinem Renault entgegen. Beiden Fahrzeugführern gelang es nicht mehr, den Zusammenstoß durch starkes Abbremsen oder Ausweichen zu verhindern und so stießen die Autos zusammen. Dabei wurden die 74-Jährige, der 33-Jährige sowie ein 43-jähriger Beifahrer, der sich in dem VW befand, verletzt. Durch hinzugerufene Rettungswagen wurden sie nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro.

