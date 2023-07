Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auto kommt von Fahrbahn ab - Grundstückseinfahrt beschädigt

Bild-Infos

Download

Enger (ots)

(jd) Am Freitag (21.7.) ereignete sich um 15.12 Uhr auf dem Minden-Weseler-Weg ein Alleinunfall, bei dem ein 21-Jähriger leicht verletzt wurde. Der Mann aus Enger fuhr mit seinem VW auf dem Minden-Weseler-Weg in Richtung Enger als er aus noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nachdem er zunächst in den dortigen Grünstreifen mit angrenzendem Graben geriet, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich anschließend drehte und in einer Grundstückseinfahrt gegen dort befindliche Steine prallte. Der 21-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und vor Ort von hinzugerufenen Rettungssanitätern betreut. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell