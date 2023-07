Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Räuberischer Diebstahl - Tatverdächtige gehen Marktmitarbeiter tätlich an

Herford (ots)

(jd) Der 39-jährige Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes an der Straße Deichkamp bemerkte am Samstag (22.7.) zwei Männer, die gegen 20.05 Uhr das Geschäft betraten. Eine der beiden Personen schob sodann eine Flasche hochprozentigen Alkohol in seine Kleidung, während die zweite Person versuchte, die Sicht auf das Geschehen zu verdecken. Im weiteren Verlauf nahm der bis dahin unbekannte Mann ein T-Shirt sowie drei Packungen Zigaretten an sich, die ebenfalls in der Kleidung versteckt wurden. Im Eingangsbereich sprach der Mitarbeiter den Unbekannten an, während der Zweite flüchtete. Der Unbekannte ging den 39-Jährigen daraufhin mehrfach mit Schlägen und Tritten an. Bis zum Eintreffen der Polizei gelang es dennoch, den Tatverdächtigen festzuhalten. Bei ihm handelt es sich um einen 37-Jährigen, der zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Herforder Gewahrsam zugeführt wurde. Kurze Zeit später ging ein weiterer Notruf aus dem Supermarkt bei der Polizei ein, da die zweite, bis dahin flüchtige Person in das Geschäft zurückgekehrt ist. Trotz seiner leichten Verletzungen gelang es dem Mitarbeiter, diesen Tatverdächtigen ebenfalls bis zum erneuten Eintreffen der Polizei festzuhalten. Bei ihm handelt es sich um einen 32-Jährigen, der über keinen festen Wohnsitz verfügt. Auch er wurde dem Herforder Gewahrsam zugeführt.

