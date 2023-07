POL-HF: Nachtragsmeldung zu Verkehrskommissariat ermittelt - Unfallflucht auf Bünder Straße

Hiddenhausen (ots) - (sls) Die Hilfsbereitschaft einer Mitarbeiterin nutzte eine bislang unbekannte Frau aus, um aus einem Bekleidungsgeschäft an der Bünder Straße in Hiddenhausen Bargeld und auch eine Geldbörse mitzunehmen. Die Mitarbeiterin befand sich am Donnerstagnachmittag (20.7.) gegen 15.45 Uhr in ihrem Geschäft, als die spanisch sprechende Frau im Laden ...

mehr