Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ablenkungsmanöver erfolgreich- Unbekannte entwendet Bargeld

Hiddenhausen (ots)

(sls) Die Hilfsbereitschaft einer Mitarbeiterin nutzte eine bislang unbekannte Frau aus, um aus einem Bekleidungsgeschäft an der Bünder Straße in Hiddenhausen Bargeld und auch eine Geldbörse mitzunehmen. Die Mitarbeiterin befand sich am Donnerstagnachmittag (20.7.) gegen 15.45 Uhr in ihrem Geschäft, als die spanisch sprechende Frau im Laden augenscheinlich vortäuschte, verschiedene Kleidungsstücke zu kaufen. Sie bat die Verkäuferin darum, die ausgewählte Kaufware anzuziehen, da diese angeblich eine ähnliche Figur wie die Person hat, für die die Frau die Bekleidung kaufen wollte. Die Mitarbeiterin kam den Wunsch nach und zog für die Frau die Kleidungsstücke an. In der Zeit, wo sich die hilfsbereite Verkäuferin in der Umkleidekabine befand, nutzte die Frau die Gelegenheit und entwendete neben Bargeld aus der Kasse in dreistelliger Höhe auch noch die Geldbörse und das Mobiltelefon der Geschädigten. Die Unbekannte flüchtete mit dem Diebesgut aus dem Geschäft in Richtung Südfeldstraße und konnte von der Mitarbeiterin nicht mehr aufgegriffen werden. Da es sich bei der Bünder Straße um ein viel frequentierte Straße, hofft die Kriminalpolizei auf Zeugen, die die ca. 40-50 Jahre alte Frau, ca.165cm groß und mit hochgesteckter Frisur gesehen haben. Sie trug ein helles Oberteil und eine dunkle Hose. Hinweise nimmt die Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen.

