Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Polizei warnt vor Geldbörsendiebstählen in Supermärkten

Nordwestmecklenburg (ots)

Seit Anfang Juni wurden der Polizei im Landkreis Nordwestmecklenburg bereits neun Fälle von Geldbörsendiebstählen beim Einkaufen gemeldet. Die Schadenshöhe liegt hier insgesamt bei etwa 1.200 Euro.

Am 14. Juni wurden beispielweise drei Rentnerinnen die Geldbörsen während ihres Einkaufes im Supermarkt aus der Handtasche oder dem mitgeführten Beutel heraus gestohlen. Kurze Unaufmerksamkeiten nutzten die Täter sofort aus, um die Geldbörsen aus den Taschen zu stehlen. In einem anderen Fall vom 02. Juni sei die 67-jährige Geschädigte von einem Täter durch ein belangloses Gespräch abgelenkt worden, während ein zweiter Täter in dieser Zeit dem Geldbeutel habhaft geworden sein soll.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und rät in diesem Zusammenhang erneut: Achten Sie gut auf ihre Wertgegenstände. Tragen Sie Geldbörsen oder Geld möglichst in Innentaschen der Kleidung oder in Taschen verschlossen auf der Körpervorderseite und lassen Sie ihre Tasche nicht am Einkaufskorb hängen. So erschweren Sie es potentiellen Tätern, darauf zuzugreifen. Achten sie während Gesprächen mit unbekannten Menschen genau auf ihre Wertgegenstände. In diesem Zusammenhang rät die Polizei dringend davon ab, die PIN im Portmonee aufzubewahren. Weitere Tipps gibt es auf der Internetseite https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Soweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell