Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Ihre Polizei rät: Fahrräder nur gut gesichert abstellen!

Wismar (ots)

Insbesondere in der warmen Jahreszeit wird das Fahrrad zum beliebten Verkehrsmittel. Doch beim Abstellen des Rades ist Vorsicht geboten! Im Juni sind bei der Polizei bereits 13 Fahrraddiebstähle innerhalb der Hansestadt Wismar angezeigt geworden, darunter sieben hochwertige E-Bikes. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

So wurden Gästen eines Hotels in der Schweriner Straße in Wismar in der Nacht vom 08. zum 09. Juni zwei E-Bikes, im Wert von etwa 8.000 Euro, vom Fahrradträger ihres Fahrzeugs entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei dringend davon ab, Fahrräder und E-Bikes über Nacht auf dem Fahrradträger zu lassen. Stattdessen sollten Räder über Nacht in verschlossenen Räumen abgestellt werden. Feriengästen wird empfohlen, in der Ferienunterkunft derartige Unterstellmöglichkeiten zu erfragen.

Während günstige Fahrradschlösser häufig schnell und unkompliziert mit einfachen Hilfsmitteln geknackt werden können, bieten hochwertige Schlösser mit hoher Sicherheitsstufe einen besseren Schutz. Um es dreisten Langfingern nicht unnötig leicht zu machen, sollte das Fahrrad zudem immer mit dem Rahmen an fest verankerten Objekte, vorzugsweise an belebten Orten, angeschlossen werden; leicht zu entfernende Zubehörteile immer mitnehmen!

Für eine Identifizierung sind Fahrraddaten, wie z. B. die Rahmen- oder. Codiernummer, wichtig. Das hilft der Polizei, die rechtmäßigen Eigentümer gestohlener Räder zu finden. Um Daten des Rades im Falle eines Diebstahls parat zu haben, empfiehlt sich die Nutzung einer Fahrradpass-App. Hier können Rahmennummer und Fotos eingespeichert und bei Bedarf abgerufen werden.

Zusätzlich kann ein versteckter Sender, ein GPS-Tracker, am Fahrrad angebracht werden. Dieser übermittelt laufend den aktuellen Standort des Rades. Wird das abgestellte Rad bewegt, sendet der Tracker per SMS einen Alarm auf das Mobiltelefon des Radbesitzers.

Weitere Tipps für eine gute Fahrradsicherung finden sich unter www.polizei-beratung.de sowie unter https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/25-raeder-richtig-sichern/

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell