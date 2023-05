Freiwillige Feuerwehr Finnentrop

FW Finnentrop: Unwetter in der Gemeinde Finnentrop

Finnentrop (ots)

Zahlreiche überflutete Straßen und vollgelaufene Keller waren heute die Folge eines Starkregens im Gemeindegebiet. Betroffen waren insbesondere die Ortschaften Bamenohl, Finnentrop und Heggen. Auf einen ersten Einsatz gegen 15:50 Uhr folgten zahlreiche weitere Einsatzstellen. Die Feuerwehr setzte Tauchpumpen und Wassersauger ein. In Heggen wurde eine körperlich eingeschränkte Person aus einer unter Wasser stehenden Kellerwohnung evakuiert. Alle elf Einheiten der Feuerwehr der Gemeinde Finnentrop wurden zur Herstellung der Einsatzbereitschaft in die Gerätehäuser gerufen. Auch die Feuerwehreinsatzzentrale im Gerätehaus Finnentrop wurde durch die örtliche Einsatzleitung besetzt und koordinierte die Einheiten. Der Bauhof der Gemeinde Finnentrop unterstützte die Räumarbeiten mit technischem Gerät. Im Einsatz waren insgesamt rund 120 Einsatzkräfte der gesamten Feuerwehr der Gemeinde Finnentrop an 20 Einsatzstellen.

