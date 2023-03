LPI-SHL: Schmierfink am Krankenhaus

Schmalkalden (ots) - Wie bereits am Montag berichtet zerstachen unbekannte Täter die beiden vorderen Reifen eines am Samstagvormittag auf dem Kirchhof in Schmalkalden abgestellten PKW. Der 57-Jährige hatte dort sein Auto geparkt und bei seiner Rückkehr nach ca. eineinhalb Stunden den Schaden festgestellt. Nun wurden auch noch die beiden hinteren Reifen des Autos durch unbekannte Täter zerstochen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder der Tat geben können, ...

