LPI-SHL: Angeeckt und abgehauen

Oberhof (ots) - Die Ermittlungen zum tragischen Unfall auf der Rodelbahn in Oberhof laufen immer noch auf Hochtouren., Gegenwärtig kann in Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Meiningen ergänzt werden, dass derzeit gegen zwei Personen ermittelt wird, die in die Organisation und den Ablauf am Unglückstag involviert waren. Die Fertigstellung des Gutachtens ist für die kommende Woche avisiert. Weiter ...

