Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Briefkasten geklaut

Schleusingen (ots)

Zu einem seltsamen Sachverhalt kam es Montagnachmittag in Schleusingen. Eine Zeugin beobachtete, wie ein dunkel gekleideter, schlaksiger, großer Mann vor einer Arztpraxis laut schimpfend Liegestütze machte. Die Zeugin war durch dieses merkwürdige Verhalten so eingeschüchtert, dass sie sich nicht traute, ihr Auto zu verlassen und die Praxis zu betreten. Als eine Mitarbeiterin der Praxis den "Sportler" aufforderte zu gehen nahm er einen Briefkasten samt Inhalt an sich, hing eine seiner Socken an das Schild vor der Praxis und lief Richtung eines Schnellrestaurants davon. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können melden sich bitte telefonisch unter 03685 778-0.

