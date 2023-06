POL-HWI: Müllcontainerbrand in Gadebusch

Gadebusch (ots) - In der vergangenen Woche registrierte die Polizei in der Hansestadt Wismar sowie im Landkreis Nordwestmecklenburg vermehrt Betrügereien, bei denen die Angerufenen mit vielseitigen Maschen um ihr Erspartes gebracht werden sollten. So wurde eine 56-jährige Geschädigte aus dem Amtsbereich Lützow-Lübstorf bereits am 05. Juni mit der sogenannten WhatsApp-Masche betrogen. Die Geschädigte sei von einer ...

mehr