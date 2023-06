POL-HWI: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Wismar (ots) - Für Rückfragen von Medienvertretern ist die Pressestelle der Polizeiinspektion Wismar am 01. Juni 2023 ab 09:00 Uhr und am 02. Juni 2023 ab 08:00 Uhr unter der Telefonnummer 03841/203 304 erreichbar. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wismar Pressestelle Jessica Lerke, Sofie Glaser Telefon 1: ...

mehr