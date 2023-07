Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer stürzt auf Waldweg - 55-Jähriger leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) In einem Herforder Waldstück ereignete sich am Dienstag (18.7.) ein Unfall. Ein 55-jähriger Herforder fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Kammweg in Richtung Autobahn und bog dann nach links in einen kleinen nicht befestigten Waldweg ein. Wenige Meter später kollidierte er dann mit einem im Boden verankerten Holzbarren. Dieser gehört zu einer Schranke, die in dem Waldgebiet angebracht ist. Durch den Zusammenstoß stürzte der 55-Jährige von seinem Fahrrad und wurde in Folge des Sturzes verletzt. Nach einer ambulanten Behandlung in einem nahegelegenen Krankenhaus konnte er dieses wieder verlassen. Der Schaden an dem Fahrrad liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

