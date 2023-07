Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Kirchlengern (ots)

(ls) In Abwesenheit der Bewohner kam es im Verlauf des Montags (17.7.) zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Lübbecker Straße. Als der 58-jährige Eigentümer gegen 15.55 Uhr zu seinem Haus zurückkehrte, bemerkte er zunächst ein offenstehendes Fenster. Bei der weiteren Begutachtung des Hauses stellte er fest, dass bisher unbekannte Täter diverse Räume nach Diebesgut durchsucht haben. Nach ersten Ermittlungen der hinzugerufenen Polizeibeamten versuchten der oder die Täter zunächst eine Terassentür gewaltsam zu öffnen. Trotz massiver Gewalteinwirkung gelangten die Täter durch diese Tür jedoch nicht ins Wohnhaus. Im Anschluss kletterten sie mithilfe eines Gegenstandes aus dem Garten auf den Balkon des Hauses. Hier schlugen sie zunächst die Scheibe ein und gelangten so in das Obergeschoss. Im Inneren des Hauses öffneten sie offensichtlich Schränke und Schubladen und durchsuchten diese. Durch ein im Erdgeschoss von den Unbekannten geöffneten Fenster verließen sie mutmaßlich das Objekt. Eine genaue Aufstellung des Diebesgutes ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die in der Zeit von 6.35 Uhr bis 15.55 Uhr etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

