POL-HF: Renault prallt gegen Baum - 25-jähriger Fahrer leicht verletzt

Herford (ots) - (jd) Eine 23-jährige Löhnerin erstattete in der vergangenen Nacht (18.7.) Anzeige, da ein bisher Unbekannter ihr Smartphone gestohlen hat. Die Frau ging gegen Mitternacht zu Fuß auf einem Gehweg an der Mindener Straße. Dort spracht sie ein ihr unbekannter Mann an, der ein Fahrrad bei sich hatte. Dieser griff plötzlich und unvermittelt nach ihren iPhone und flüchtete sodann mit seinem Fahrrad in die ...

